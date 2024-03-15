«Медведь Ванечка» проголосовал на выборах в Волгоградской области

Избиратель из Старополтавского района Волгоградской области пришел на участок для голосования в костюме медведя. Гражданин принял участие в выборах президента России, которые в 2024 году проходят в течение трех дней, с 15 по 17 марта.

«Ванечка» пришел на избирательный участок №3821. Из-за массивного костюма ему оказалось сложно пройти через рамку металлодетектора, но он это сделал, сообщает администрация района в своем Telegram-канале. Избирателю выдали бюллетень по паспорту, после чего он отдал свой голос.

Ранее в Великом Новгороде голосовать пришел «Александр Невский». Избиратель в костюме исторического персонажа явился на участок с мечом, но при входе отдал его полицейскому.