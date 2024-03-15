"Новые люди" запустили в штабе Даванкова наблюдение за выборами

"Новые люди" запустили наблюдение за выборами президента России в штабе общественной поддержки Владислава Даванкова. Об этом заявил ТАСС доверенное лицо кандидата в президенты, глава московского отделения партии Евгений Исак.

"Со вчерашнего вечера мы уже запустили координационную часть наблюдательного центра. Работаем в режиме 24 на 7. Наши активисты и сторонники начали наблюдение на участках, а также получили доступ к видеонаблюдению за всеми участками в активном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в штаб поступает много звонков от желающих проголосовать, которые испытывают те или иные сложности с поиском участка.

"Активно консультируем, рассказываем как, где, к кому обратиться и стараемся ответить на все вопросы, организуем процесс максимально в открытом формате в штабе на Тверской, 4. Со всей страны получаем обращения от каждого нашего регионального отделения в том числе и координируем процесс по всей стране", - заключил Исак.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.