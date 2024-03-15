Спецслужбы США на протяжении многих лет пытались вести подрывную деятельность в России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о подрывной деятельности ЦРУ в Китае, передает ТАСС. По его словам, Вашингтон не оставил эти усилия в отношении России до сих пор.

Подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединенные Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор, — указал представитель Кремля.

Глава ЦРУ назвал условие для нового наступления ВСУ

Накануне, 14 марта, стало известно, что Дональд Трамп, будучи президентом США, санкционировал операцию ЦРУ, которая была призвана настроить население Китая против правительства республики. По данным Reuters, операция была строго засекречена и подразумевала влияние на социум через соцсети.

Ранее Песков заявил, что ЦРУ и другие ведомства Соединенных Штатов начали работать на украинской территории еще до 2014 года. Американские спецслужбы, по его словам, активно вербовали людей и готовили их к подрывной работе в отношении РФ.

До этого стало известно, что США создали на Украине около российской границы 12 секретных объектов за последние восемь лет. Страна превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.