В ЦИК призвали усилить охрану урн для голосования
В двух российских регионах в урны для голосования умышленно влили чернила, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сказал в информационном центре ЦИК 15 марта.
По его словам, речь идет о Ростове и Карачаево-Черкесии, злоумышленники использовали пластиковые бутылки.
«Бюллетени при этом портятся до состояния невозможности определить голосование. Это сделали женщина и мужчина. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение», — отметил Булаев.
В этой связи зампредседателя ЦИК обратился к коллега усилить охрану ящиков для голосования.
«Или это штатский дежурный, или попросить помощи у полиции, у Росгвардии. Мы сейчас обратимся и к ним в штаб», — сказал Булаев.