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В ЦИК призвали усилить охрану урн для голосования

В двух российских регионах в урны для голосования умышленно влили чернила, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сказал в информационном центре ЦИК 15 марта.

В ЦИК призвали усилить охрану урн для голосования
© © Тимур Ханов/ПГ

По его словам, речь идет о Ростове и Карачаево-Черкесии, злоумышленники использовали пластиковые бутылки.

«Бюллетени при этом портятся до состояния невозможности определить голосование. Это сделали женщина и мужчина. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение», — отметил Булаев.

В этой связи зампредседателя ЦИК обратился к коллега усилить охрану ящиков для голосования.

«Или это штатский дежурный, или попросить помощи у полиции, у Росгвардии. Мы сейчас обратимся и к ним в штаб», — сказал Булаев.
Политика
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