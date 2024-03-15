В ЦИК призвали усилить охрану урн для голосования

В двух российских регионах в урны для голосования умышленно влили чернила, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сказал в информационном центре ЦИК 15 марта.

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По его словам, речь идет о Ростове и Карачаево-Черкесии, злоумышленники использовали пластиковые бутылки.

«Бюллетени при этом портятся до состояния невозможности определить голосование. Это сделали женщина и мужчина. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение», — отметил Булаев.

В этой связи зампредседателя ЦИК обратился к коллега усилить охрану ящиков для голосования.