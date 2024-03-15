Наблюдатели ПА ОДКБ: подготовка к выборам в России соответствует международным нормам

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ (ПА ОДБК) пришла к выводу, что подготовка к выборам президента РФ соответствует международным нормам и законам страны. Об этом заявила координатор группы наблюдателей Снежана Имашева.

"В целом подготовка к выборам соответствует избирательному законодательству Российской Федерации и международным стандартам. И все к 15 марта готово для голосования", - сказала она на встрече с сопредседателем избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства, народным артистом России Владимиром Машковым.

Имашева отметила, что рабочая группа наблюдателей была сформирована после приглашения к наблюдению от Госдумы и Совета Федерации. В ходе работы наблюдатели от ПА ОДКБ намерены встретиться с кандидатами в президенты РФ, руководством палат Федерального собрания и посетить участки для голосования.

"Будем внимательно наблюдать. Наша задача - [удостовериться], чтобы было все прозрачно, открыто, не вмешиваясь в процесс", - резюмировала она. "Граждане страны выбирают президента Российской Федерации. Конечно, этот день, наверное, самый важный в истории нашей страны за последнее время, потому что решается судьба нашего Отечества", - сказал со своей стороны Машков.

Он пожелал миссии ПА ОДКБ плодотворной работы.

"Я надеюсь, что вы проведете время не зря. Вы увидите действительно настоящие, открытые, честные выборы", - резюмировал он.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.