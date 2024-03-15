Памфилова заявила, что за выборами президента наблюдают 333,6 тыс. человек

Около 333,6 тыс. человек наблюдают за проведением выборов президента РФ на избирательных участках, в их числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"На сей момент по той информации, которая нам поступила из регионов, в избирательные комиссии поступили направления на участие в наблюдении от 333 тыс. 599 наблюдателей", - сказала Памфилова.

Согласно презентации, представленной на заседании ЦИК России, на избирательные участки аккредитовано более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

Кандидаты и их доверенные лица назначили более 126 тыс. наблюдателей, политические партии - более 51 тыс., добавила Памфилова. От общественных палат будут работать более 156 тыс. наблюдателей. При этом Общественная палата РФ и ЛДПР направили наблюдателей на зарубежные избирательные участки в 10 странах.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).