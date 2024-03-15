Глава ДНР проголосовал на президентских выборах

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на выборах президента России в Донецке, передает корреспондент ТАСС.

"Очень важно сейчас поучаствовать в таком важном событии не только для нашей страны, но и, будем смотреть правде в глаза, для всего мира. Абсолютно точно, мы вернулись домой и связываем свое будущее с нашей большой страной. Теперь мы точно сопричастны с будущим нашей страны. Это тоже придает уверенности и какой-то внутренней эйфории", - сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что голосование в регионе проходит под контролем силовиков, все службы работают в режиме повышенной готовности.

Как рассказала ТАСС председатель участковой избирательной комиссии (УИК) Наталья Проданова, местные жители начала голосования ждали с нетерпением - к утру у дверей УИК собралась очередь.

"Обстановка с утра достаточно спокойная, люди ждали открытия, потому уже в восемь утра участок был полон избирателей. И сейчас люди идут, все тихо и спокойно. Настроение у всех хорошее, поскольку впервые участвуем в таком историческом событии в составе Российской Федерации", - сказала председатель.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.