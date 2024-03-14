Лавров раскрыл планы Запада на «формулу мира» Зеленского

Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине без участия России. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

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По его словам, в ходе встречи предложенной Владимиром Зеленским «формуле мира» будет придан окончательный и неизменяемый вид. После этого документ вручат Москве без учета позиции России и без возможности дальнейших переговоров.

Ранее стало известно, что американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России. Западные политики также отвергают возможность заключения любых сделок до президентских выборов в Соединенных Штатах.

2 марта Лавров отмечал, что Москва не слишком полагается на услуги Берна в вопросе мирной конференции по Украине. Дипломат объяснил, что Швейцария традиционно была страной, которая всячески помогала достигать компромиссов и договоренностей благодаря своему нейтралитету, однако нейтралитет она давно утратила.