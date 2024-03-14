Лавров: Запад фактически уже ведет войну против России

Запад в настоящее время де-факто ведет войну против России на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Уже ее ведут", - прокомментировал он замечание ведущего, что Запад, судя по последним действиям, объявил РФ войну.

Отвечая на вопрос о неизбежности прямого столкновения с НАТО, министр сказал, что не знает о планах альянса.

"Но, судя по всему, они будут хитрить, либо как немцы: "мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов", либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, сейчас с Западом происходит остервенение из-за того, что его планы расстраиваются.

"Чем хуже дела на фронте, тем более остервенело Запад начинает высказываться: мол, не имеем права позволить Украине проиграть, а России позволить победить", - пояснил он.

Лавров назвал хамством отказ послов стран ЕС от встречи с ним

Министр обратил внимание, что президент Франции Эмманюэль Макрон еще за пару недель до того, как сделал публичное заявление о возможности отправки военных на Украину, "уговаривал натовцев" по этой теме.