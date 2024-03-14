Лавров назвал хамством отказ послов стран ЕС от встречи с ним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством отказ послов стран Европейского союза (ЕС) встретиться с ним для разъяснений перед выборами президента России.

"Это для меня большая загадка. По большому счету, это хамство", - сказал Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим", отвечая на вопрос, зачем нужны в Москве послы государств ЕС, если они боятся идти на встречу с главой МИД РФ. "Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтем, что у них к этому нет интереса. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону", - добавил Лавров.

В ЕС высказались о высылке послов из России после отказа от встречи с Лавровым

Глава МИД России ранее сообщил, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.