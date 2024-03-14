Политолог назвал наиболее агрессивную к России страну

Политолог Вадим Трухачев заявил, что Латвия является наиболее агрессивной страной по отношению к России. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По мнению Трухачева, политика Латвии нацелена на то, чтобы выдавить из страны всех русскоговорящих. Он также призвал Москву «дать отпор» подобной политике — например, перестать использовать Латвию для поставок в Европу ресурсов.

«Латвия использует нынешнее положение дел, чтобы оборвать максимальное количество связей с Россией, выдавить оттуда максимальное количество русского и русскоязычного населения. Они даже украинцам не рады по той причине, что многие из них говорят по-русски. Это системная политика Латвии по отгораживанию от всего русского. Они будут зарабатывать на том, что противостоят России и являются первой линией обороны. При этом они понимают, что потеря российского рынка для латышской продукции, тех же шпрот, это существенный удар по ним. В Латвии больше всего русских, поэтому латышская элита настроена наиболее агрессивно», — заявил он.

Ранее премьер-министр Латвии заявила, что между Россией и Прибалтикой появится железный занавес.