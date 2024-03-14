Захарова: такой пощечины от ЕС Святой престол не получал никогда

Святой Престол получил беспрецедентную пощечину от главы евродипломатии Жозепа Борреля, который указал Папе Римскому Франциску "на калитку" после призыва к началу переговорного процесса по Украине. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявления Борреля о том, что "Его Святейшество вошел в сад, в который его никто не звал". Так высокопоставленный дипломат ЕС прокомментировал призыв Понтифика к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников.

"Такой пощечины от Евросоюза Святой престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку", - прокомментировала Захарова.

Она также указала на то, как "подло Запад перекладывает всю ответственность с себя на Украину".

"Украина - жертва западных безумных интриг. А истинным агрессором являются те, кто ее в них втянул - "именно коллективный Запад", - резюмировала представитель МИД РФ.

Боррель: словами о «белом флаге» Папа Римский «залез в сад», куда его не звали

В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников. Понтифик добавил, что, когда кто-то видит, что "повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры", чтобы не допустить худшего и избежать новых смертей. При этом в своем ответе он использовал термин "белый флаг", что было интерпретировано многими СМИ как призыв к капитуляции Киева. Однако в Ватикане указали, что Папа Римский говорит о том, что переговоры "никогда не означают капитуляцию, но [означают] мужество".