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Захарова заявила, что такой пощечины от ЕС Святой престол не получал никогда

Святой Престол получил беспрецедентную пощечину от главы евродипломатии Жозепа Борреля, который указал Папе Римскому Франциску "на калитку" после призыва к началу переговорного процесса по Украине. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Захарова: такой пощечины от ЕС Святой престол не получал никогда
© РИА Новости

Дипломат обратила внимание на заявления Борреля о том, что "Его Святейшество вошел в сад, в который его никто не звал". Так высокопоставленный дипломат ЕС прокомментировал призыв Понтифика к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников.

"Такой пощечины от Евросоюза Святой престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку", - прокомментировала Захарова.

Она также указала на то, как "подло Запад перекладывает всю ответственность с себя на Украину".

"Украина - жертва западных безумных интриг. А истинным агрессором являются те, кто ее в них втянул - "именно коллективный Запад", - резюмировала представитель МИД РФ.

Боррель: словами о «белом флаге» Папа Римский «залез в сад», куда его не звали

В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением международных посредников. Понтифик добавил, что, когда кто-то видит, что "повержен, что что-то не получается, нужно проявить мужество и пойти на переговоры", чтобы не допустить худшего и избежать новых смертей. При этом в своем ответе он использовал термин "белый флаг", что было интерпретировано многими СМИ как призыв к капитуляции Киева. Однако в Ватикане указали, что Папа Римский говорит о том, что переговоры "никогда не означают капитуляцию, но [означают] мужество".

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Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
Украина