Давление на российские компании усилилось до максимальных пределов, западные противники занимаются прямым грабежом. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии.

"Мы видим, как обстоят дела. Видим, что давление на российские компании усилилось до максимальных пределов. Наши противники в других странах не гнушаются не то, чтобы беззаконием, в смысле европейского или другого права, а по сути - прямым грабежом", - сказал он.