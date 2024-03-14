В МИД РФ вызовут посла Австрии

Посол Австрии в Москве будет вызван в МИД России в связи с ответными мерами на высылку Веной двух дипломатов посольства РФ. Об этом ТАСС сообщили в российском дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Посол Австрии будет вызван в МИД России", - информировали в министерстве.

Как ранее заявили в МИД РФ, российская сторона решительно осуждает очередной недружественный шаг Вены, "ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях". В Москве подчеркнули, что ответные меры будут своевременно приняты.