Песков прокомментировал реакцию Белого дома на интервью Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию Белого дома на интервью российского лидера Владимира Путина «преднамеренным искажением контекста».

«Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет. Это то, что мы весьма концентрированно наблюдали давно, особенно в последние два года», — сказал он журналистам.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что американский лидер Джо Байден проинформирован об интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву.

Она добавила, что в ходе интервью Путин сделал акцент на российскую ядерную доктрину.

Сам Путин в интервью не исключил, что, если США проведут ядерные испытания, российская сторона может сделать то же самое.