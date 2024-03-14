Песков: Путин примет участие в церемонии начала строительства ВСМ Москва – Петербург

Президент Владимир Путин в четверг намерен в режиме видеосвязи принять участие в церемонии начала строительства высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент в четверг работает в Ново-Огареве, он примет участие в церемонии начала строительства ВСМ, сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что запуск движения по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург возможен в течение пяти лет.