Памфилова: избирательная система готова к выборам

В Центризбиркоме ожидают провокаций во время голосования на выборах президента России, но уверены, что система справится с любыми вызовами.

© Российская Газета

"Точно знаем и не скрываем, что целый ряд провокаций будет проходить там, где будут голосовать наши граждане за рубежом", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к старту голосования.

По ее словам, разного рода провокации готовятся и внутри страны.

"Знаете, на самом деле, мы справимся. Не в первый раз и не в последний, - считает председатель комиссии. - За нами подавляющее число нашего народа, который любит страну". "Система готова, система во всеоружии", - заверила Памфилова, добавив, что на устойчивость избирательной инфраструктуры работает человеческий фактор, а также технический, технологический потенциал. "Вместе мы справимся", - уверена глава ЦИК.

Она считает, что не нужно ничего доказывать тем, кто сомневается в честности и прозрачности российских выборов.

"Самое главное для нас сейчас - мы сами себе должны доказать, что мы единый народ, который верит в справедливость, что мы понимаем значимость предстоящих выборов", - заключила она.

Напомним, голосование на выборах президента России начнется в 8 утра по местному времени 15 марта. В течение трех дней участки будут работать с восьми утра до восьми вечера. Первые результаты станут известны 17 марта после 21.00 московского времени, когда завершится голосование в Калининградской области.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).