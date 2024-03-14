Медведев предложил свою формулу мира по Украине в семи пунктах

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил свою формулу мира по Украине. Семь ее пунктов политик изложил в Telegram. Lenta.ru

«Все отлично понимают, включая и оборзевших западных лжецов, что даже в гораздо более простых ситуациях во время войны мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта», — заявил политик. RT на русском

Среди российских требований, по словам Медведева, могут быть "полная и безоговорочная капитуляция бывшей "Украины" в лице неонацистской клики в Киеве", "признание временным парламентом бывшей "Украины", что вся ее территория - это территория Российской Федерации", а также "констатация ООН утраты бывшей "Украиной" международной правосубъектности". ТАСС