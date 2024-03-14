Климов заявил, что «нажим» Запада сохранится и после выборов Президента РФ

Вашингтону, Лондону, Брюсселю и Парижу всегда нравились только те политики в России, которые придерживались антироссийской линии. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов во время пресс-конференции в ТАСС.

По большому счету такие подходы, отметил Климов, проявляются и в ходе нынешней кампании — на Западе заранее объявляют итоги выборов президента России не легитимными. По его словам, проводимый сенаторской комиссией мониторинг подтверждает эти выводы.

«На днях Washington Post выделила место для статьи иноагента Кара-мурзы* (Владимир Кара-мурза*,- ред), осужденного в РФ по говорящим заголовком — «Переизбрание Путина нужно считать нелегитимным». Сразу возникает вопрос — а кому нужно-то? Не случайно по Европарламенту давно бегают антироссийские лоббисты, а ПАСЕ еще в октябре 2023 года призвала не признавать легитимность итогов выборов Президента России в 2024 году», — заявил Климов.

Сенатор считает, что на Западе готовы использовать для раскачки ситуации во время выборов иноагентов и иностранных дипломатов, а также боевиков-террористов, которые уже предпринимают попытки прорваться через границу РФ. При этом он предположил, что такой «нажим» Запада продолжится и после выборов-2024. «Они будут рассказывать сказки про наши выборы — они уже написаны», — уверен Андрей Климов.

* Признан в РФ иноагентом