Памфилова объяснила проведение многодневного голосования на выборах президента

Решение провести многодневное голосование на президентских выборах в 2024 году приняли по запросу россиян. Об этом на заседании в информационном центре Центральной избирательной комиссии заявила ее председатель Элла Памфилова, которую цитирует ТАСС.

«Мы приняли это решение на основании запросов наших избирателей, наших граждан», — сказала глава ЦИК.

По словам Памфиловой, россиян возможность проголосовать в любой из трех дней устраивает, так как им становится удобнее планировать время.

До этого в МИД РФ заявили, что администрация президента США Джо Байдена хочет добиться снижения явки на выборах президента РФ. Отмечается, что такую задачу Белый дом якобы поставил перед американскими неправительственными организациями (НПО).

Выборы президента России назначены на 15-17 марта и впервые организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны будет проведено онлайн-голосование. В этом году за пост главы государства борются четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые Люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).