За выборами президента России будут наблюдать делегации из 36 стран

Выборы президента России будут проходить под наблюдением делегаций из 36 стран мира, включая представителей 30 национальных парламентов. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

По его словам, также в качестве международных наблюдателей на выборах будут присутствовать делегации от пяти международных организаций.

В беседе с ТАСС Косачёв уточнил, что речь идёт о межпарламентской ассамблее СНГ, парламентской ассамблее ОДКБ, межпарламентской ассамблее АИПА, а также ОИС и ПАРЛАСЕН.

Ранее сообщалось, что на выборы президента России прибудут более 200 международных наблюдателей.