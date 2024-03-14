Путин обратился к россиянам

Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к россиянам, в котором призвал их принять участие в голосовании на выборах главы государства, пишет ТАСС. Видео показали в новостях в дальневосточном эфире Первого канала.

«Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право», — сказал президент.

Он добавил, что судьбу Отечества определяют только граждане России.

Россиянам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России. Выборы — это шаг в будущее, подчеркнул глава государства.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта. Дистанционное электронное голосование проведут в 29 регионах, в нем смогут принять участие 38 миллионов избирателей.

Ранее Путин говорил, что проголосует на выборах, но не сказал, сделает это на избирательном участке или дистанционно.