Захарова заявила, что у Запада не получится «отменить» русскую культуру

Представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что Запад не дотягивает даже до уровня варваров в вопросе «отмены» русской культуры. По ее словам, у России богатое наследие, и его невозможно просто стереть, сообщает NEWS.ru.

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«Позитивная повестка, нацеленная на правду и любовь, всегда победит агрессивную, направленную на разрушение, ненависть и какую-то жуткую националистическую заряженность. Наверное, нужно прожить какое-то время, чтобы убедиться в этом. Мы как раз и проживаем эти времена», — сказала Захарова.

Сейчас в Москве проходит международная профессиональная музыкальная премия Bravo. Захарова также обратила на это внимание, сказав, что в мире пытались «отменить» русскую культуру, мешали деятелям искусства РФ принимать участие в разных мероприятиях.

Однако, по словам дипломата, премия стала ответом тем, кто считает, что Россию «отменили». Но нельзя «отменить» ни Чайковского, ни Рахманинова, ни современную российскую музыку.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева считает важным продвигать русскую культуру в недружественных странах.