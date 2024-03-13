МИД РФ отреагировал на высылку российских дипломатов из Австрии

Москва ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии, заявил представитель МИД РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что «Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены».

Напомним, что Австрия не в первый раз высылает сотрудников российской дипмиссии в Вене.

Так, в 2022 году персонами нон-грата были объявлены трое сотрудников посольства РФ в Вене и один сотрудник генерального консульства в Зальцбурге. В 2023 году МИД Австрии также выслал ряд дипломатов «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».