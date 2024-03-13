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Российский дипломат рассказал об изоляции США в Совбезе ООН

США пребывают в изоляции в Совете Безопасности ООН и стараются блокировать все инициативы других членов этого органа. Об этом в своем Telegram-канале России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Российский дипломат рассказал об изоляции США в Совбезе ООН
© Lenta.ru
«По сути, Вашингтон находится в изоляции в Совбезе, хотя его ближайшие союзники, разумеется, всячески пытаются этот момент скрыть», — подчеркнул зампостпреда, добавив, что «США по-прежнему блокируют все усилия», исходящие от других членов Совбеза.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Совбез ООН должны войти страны Африки.

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«Совет Безопасности должен быть более репрезентативным», — подчеркнул дипломат.
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