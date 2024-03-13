МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отметили, что не страна не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, даже при условии, что поступит официальное приглашение. RT на русском

"Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально", - сказала официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможности участия России в мероприятии, которое якобы готовится. По ее словам, конференция в Швейцарии по Украине - это продолжение встреч в копенгагенском формате, которые изначально себя дискредитировали. ТАСС

Захарова заявила, что Швейцария — не нейтральное государство, и поэтому не может выступать местом для проведения миротворческих дискуссий. Lenta.ru