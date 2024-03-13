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МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отметили, что страна не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, даже при условии, что поступит официальное приглашение. Об этом сообщает ТАСС.

МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии
© Lenta.ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Швейцария — не нейтральное государство, и поэтому не может выступать местом для проведения миротворческих дискуссий.

Она подчеркнула, что переговоры в стране являются продолжением изначально дискредитировавшего себя копенгагенского формата. Более того, по словам Захаровой, проведению встречи препятствует изданный президентом Украины Владимиром Зеленским указ, который их запрещает.

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