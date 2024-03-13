Захарова: Франция едва ли может обеспечить безопасность Армении

Франция не в состоянии взять на себя безопасность Армении, хотя Ереван активно наращивает военно-техническое сотрудничество с Парижем. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«<…> В Ереване <…> не осознают ни истинных намерений французских, так называемых, покровителей, ни риски от расширения их военного присутствия в регионе», — подчеркнула дипломат.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, рассчитывать, что Франция способна обеспечить безопасность Армении, по меньшей мере наивно.

Захарова обратила внимание, что если бы французские власти имели подобные возможности, то применили бы их, прежде всего, в тех странах, с которыми их связывают обязательства.

Захарова назвала «оскорбительными» заявления Армении об ОДКБ

В качестве примера ненадежности французов как партнеров Захарова напомнила историю с приобретением Россией кораблей класса «Мистраль» (Mistral).