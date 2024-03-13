Захарова заявила о риске разрастания украинского кризиса

Причина — действия Запада. По словам официального представителя МИДа России, предотвратить дальнейшую эскалацию может только прекращение поставок оружия Киеву.

Выступая на брифинге, Мария Захарова подчеркнула, что Западу «придётся научиться считаться не только с собственными геополитическими амбициями, но и с законными интересами других стран».

Кроме того, дипломат прокомментировала призыв главы ЦРУ к военной помощи Киеву. Захарова назвала заявления Уильяма Бёрнса подстрекательством к эскалации конфликта.