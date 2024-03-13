МИД сообщил о контакте с коллегами из Южной Кореи по поводу шпиона

МИД прорабатывает консульский доступ к гражданину Южной Кореи, задержанному в России по обвинению в шпионаже. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. Газета.Ru

"МИД РФ находится в тесном контакте с южнокорейской стороной по этому сюжету. По запросу посольства Республики Корея в Москве прорабатывается возможность консульского доступа к задержанному гражданину Республики Корея, его имя Пэк Кван Сун, - сказала дипломат. - С учетом того, что он подозревается в совершении действий, которые подпадают под статью "Шпионаж", любая дополнительная информация о ходе следственных мероприятий носит конфиденциальный характер". ТАСС

Ранее сообщалось, что во Владивостоке был задержан гражданин Южной Кореи по подозрению в шпионаже. Позднее суд заключил его под стражу и отправил в Москву для дальнейшего следствия. Позже сообщалось, что арестованный за шпионаж южнокореец Пэк Кван Сун оказался пастором-миссионером, помогающим беженцам и рабочим из Северной Кореи. Lenta.ru