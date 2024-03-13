Захарова назвала «оскорбительными» заявления Армении об ОДКБ
Москву настораживает ультимативная и оскорбительная риторика властей Армении по отношению к ОДКБ, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика рассматривает возможность выхода из организации.
Захарова отметила, что Россия никогда не ставила и не собирается «ставить под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс», определять в каких структурах и насколько активно участвовать, а в каких — нет. Она добавила, что это в полной мере относится и к ОДКБ.
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Вместе с тем, заметила дипломат, Москву не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика Еревана по организации.