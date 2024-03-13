Захарова предрекла использование вступившей в НАТО Швеции против России

Силы НАТО будут все больше задействовать Швецию в антироссийских операциях после ее вступления в альянс. Такое будущее Стокгольму предрекла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Lenta.ru

"Шведские власти не могут не понимать, что теперь территорию страны, пополнившую на днях ряды Североатлантического альянса, силы этого агрессивного блока будут все более активно задействовать для ведения направленной против нашей страны военной деятельности, в том числе разведывательной", - сказала Захарова, добавив, что Россия будет проводить всестороннюю оценку действий, происходящих «на земле». ТАСС

11 марта флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по случаю вступления королевства в Североатлантический альянс. Страна стала 32-м членом альянса. RT на русском