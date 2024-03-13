В России заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину

Россия готова к любому исходу при вводе войск НАТО на Украину, но остается открытой к дипломатическому урегулированию кризиса. Об этом заявил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Олег Бушуев, его слова приводит ТАСС.

© Газета.Ru

«Если снятием табу на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса, фактически интервентов, на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», — сказал дипломат.

Он добавил, что эскалация конфликта со стороны Запада чревата столкновением ядерных держав с соответствующими последствиями. В то же время Россия открыта для диалога по урегулированию при условии, что западные страны перестанут поставлять оружие Украине, а сам Киев прекратит вести боевые действия.

9 марта газета Politico сообщила, что Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западные войска в Украину. Журналисты пишут, что пока, помимо Парижа, эту идею всерьез готовы рассматривать только страны Прибалтики.

Позднее в МИД Польши сказали, что идея об отправке войск на помощь Киеву «не является немыслимой». Однако позднее президент страны Анджей Дуда заявил, что отправка войск НАТО на Украину — слишком высокая плата за мир.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что будет, если войска США появятся на Украине.