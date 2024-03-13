Захарова: союзники Киева начали делить Украину

Западные союзники Киева начали делить Украину. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на это указывают слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в страну. Российская газета

"Речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов, войск или каких-то там подразделений военизированных на территорию Украины, связаны именно в разделом, с их точки зрения, Украины", - сказала она. ТАСС

В конце февраля французский лидер заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. RT на русском