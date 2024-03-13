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Захарова: почти 42 тысячи россиян из-за рубежа голосовали на выборах президента

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на данный момент более 41 тысяч россиян проголосовали на президентских выборах РФ из-за рубежа. При этом они отдавали свои голоса из 23 стран мира.

Захарова: почти 42 тысячи россиян из-за рубежа голосовали на выборах президента
© ТАСС
«По состоянию на 12 марта на выборах в президенты Российской Федерации проголосовала 41894 граждан РФ в 23 странах», — передает telegram-канал «Смотри» слова Захаровой.

Она добавила, что голосование проходило на базе 29 избирательных комиссий.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На этот пост претендуют Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Политика
Владислав Даванков
Мария Захарова
Николай Харитонов
Владимир Путин
МИД России
КПРФ
ЛДПР