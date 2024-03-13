МИД РФ: США хотят добиться снижения явки на выборах президента в России

Администрация президента США Джо Байдена хочет добиться снижения явки на выборах президента РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

По ее словам, такую задачу Белый дом поставил перед американскими неправительственными организациями (НПО). Газета.Ru

«Хотелось бы напомнить администрации Байдена: 15-17 марта выбирают президента Российской Федерации, а президента США будут выбирать в этом же году, но чуть позже. Это разные выборы», — прокомментировала Захарова. Lenta.ru