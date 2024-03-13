Посольство России ответило на осквернение мемориал в ФРГ

Российское посольство в Германии выразило надежду, что личности преступников, которые осквернили мемориал советским воинам в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург), где покоится прах 354 советских воинов, будут установлены и они будут наказаны. Деловая газета "Взгляд"

Дипломаты обратились к властям ФРГ с призывом принять меры по обеспечению неприкосновенности и безопасности воинских мемориалов. RT на русском

Местные жители сообщили полиции об осквернении советского мемориала 10 марта. По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленники нанесли на памятник антироссийские надписи. Ведется расследование. ТАСС