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Посольство России: осквернившие мемориал в ФРГ должны быть найдены и наказаны

Российское посольство в Германии выразило надежду, что личности преступников, которые осквернили мемориал советским воинам в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург), где покоится прах 354 советских воинов, будут установлены и они будут наказаны. Деловая газета "Взгляд"

Дипломаты обратились к властям ФРГ с призывом принять меры по обеспечению неприкосновенности и безопасности воинских мемориалов. RT на русском

Местные жители сообщили полиции об осквернении советского мемориала 10 марта. По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленники нанесли на памятник антироссийские надписи. Ведется расследование. ТАСС

Посольство России ответило на осквернение мемориал в ФРГ
© РИА Новости
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