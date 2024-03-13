Что услышали зарубежные СМИ в интервью Путина

Интервью президента России Владимира Путина телеканалу "Россия-1" и РИА Новости продолжалось более полутора часов, были затронуты различные темы, но зарубежные СМИ сконцентрировались в основном лишь на одном моменте. На словах о готовности Москвы применить ядерное оружие, если возникнет угроза существованию российского государства, его суверенитету. И это высказывание было расценено как предупреждение Западу.

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Ряд изданий об этом написали прямо в заголовках своих статей. Так поступила, например, британская The Telegraph.

В Британии заметили важную деталь в интервью Путина

"Путин выступил с серьезным предупреждением", - пишет Express.

Агентство Reuters напомнило, что президент России и ранее направлял США предупреждения, чтобы помешать их более активному вмешательству в украинский конфликт. СМИ также обратило внимание, что ядерная политика РФ не претерпела серьезных изменений, но сами эти высказывания вызвали обеспокоенность в Вашингтоне.

Немецкий журнал Spiegel очередное предупреждение Западу расценил как угрозу. А испанская El Mundo обратила внимание на выказанную Путиным надежду, что США не пойдут на эскалацию, чтобы не спровоцировать ядерную войну.

Телеканал CNN указал, что хотя, по словам российского лидера, Москва готова к ядерной войне, он ничего не сказал о неизбежности такого развития ситуации. Китайский телеканал CGTN указал, что позиция главы РФ свидетельствует о том, что Москва надеется разрешить все споры и конфликты мирным путем и готова к переговорам, которые должны основываться на реальном положении дел.

Французская Le Figaro кроме цитирования слов российского президента о ядерном оружии уделила также внимание возможной отправке Западом войск на Украину и предупреждению Путина, что последствия такого шага будут трагичны.

Politico в данном контексте отметила, что идея президента Франции Эмманюэля Макрона вызвала бурю негодования среди западных союзников.

Эту тему поднимает и Indian Express. Издание также указало на слова Путина, что он не видит необходимости в использовании ядерного оружия на Украине. Продолжая тему украинского конфликта, индийская газета напомнила, что Москва выдвигала ряд предложений Вашингтону, которые позволили бы заморозить конфликт, однако США их отклонили.

А CNN отметил готовность Путина к переговорам с Украиной и его требование к Западу предоставить гарантии, поскольку ему в РФ больше не доверяют.

Отдельно стоит упомянуть моменты из интервью, касающиеся размещения российских войск у границы с Финляндией, в прошлом году вступившей в НАТО. Эту тему затронули немногие. Как отмечает Express, данное решение подогревает и без того возросшую напряженность в отношениях с Западом. China News отметило слова главы РФ о бессмысленности вступления Швеции и Финляндии в НАТО.