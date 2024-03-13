Захарова назвала доклад США о российских СМИ прямой угрозой в адрес журналистов

Доклад главы Южного командования ВС США Лоры Ричардсон о том, что российские СМИ якобы создают негативный имидж Соединенных Штатов – это прямая угроза в адрес российских журналистов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что Ричардсон не привела никаких доказательств или примеров, а просто «вывалила тезис – и всё».

«Понятно, к чему она клонит: это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам», – заявила спикер российского внешнеполитического ведомства.

Представитель силового ведомства, по словам Захаровой, не вправе выступать с подобными заявлениями.

В Кремле отмечали ранее, что власти США занимаются демонизацией России и это является их инструментом для решения внутренних задач.