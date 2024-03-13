Посольство России ответило на осквернение мемориал в ФРГ

Посольство России: осквернившие мемориал в ФРГ должны быть найдены и наказаны
Личности злоумышленников, осквернивших мемориал советским воинам в городе Пренцлау, должны быть установлены, а сами преступники — понести заслуженное наказание, сообщили в посольстве России в Германии.
«Выражаем надежду, что личности преступников будут установлены, и они понесут заслуженное наказание», — говорится в заявлении дипмиссии.
Дипломаты обратились к властям ФРГ с призывом принять меры по обеспечению неприкосновенности и безопасности воинских мемориалов.
Об осквернении советского мемориала стало известно 12 марта. В тот же день Следственный комитет заявил, что даст произошедшему правовую оценку.