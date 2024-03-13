Лавров заявил об агонии Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что агония Запада может привести к тому, что любая страна имеет шансы оказаться под ударом «санкционной дубинки». RT на русском

По словам Лаврова, такая политика "стимулирует создание неподконтрольных Западу механизмов межбанковского взаимодействия, строительство новых международных транспортных коридоров, создание альтернативных производственных цепочек и многое другое, что обеспечивает устойчивость экономического развития каждой уважающей себя страны". ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Запад после начала специальной военной операции на Украине рассчитывал покончить с Россией, но он столкнулся с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью финансово-экономической системы и растущими возможностями армии страны. Газета.Ru