В МИД РФ отреагировали на обвинения Пентагона в адрес Sputnik и RT

Пентагон прямо угрожает российским журналистам, заявляя о том, что СМИ России якобы формируют негативный имидж и подрывают интересы Соединенных Штатов. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В опубликованном отчете Южного командования Пентагона говорится о том, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе. Там уточняют, что Соединенные Штаты представлены в данных медиа в образе «жадного и империалистического государства, нацеленного на максимальное извлечение ресурсов из континента».

По мнению Захаровой, слова в адрес российских СМИ со стороны США понятны.

«Это прямая угроза российским средствам массовой информации, российским журналистам», — сказала она.

Дипломат считает, что силовые ведомства в целом не имеют права делать такие заявления. При этом если они и делают их, то следует помнить об «этике и профессиональной нюансировке», подытожили в российском ведомстве.

Ранее Захарова отметила, что, несмотря на попытки Запада убрать Россию из мирового инфополя, она продолжает наращивать показатели и расширять аудиторию, о чем писала «Парламентская газета». По словам дипломата, «поток бреда», который «льется на нашу страну, рано или поздно будут изучать специалисты».