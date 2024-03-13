Путин предположил, что будет в случае введения войск Польши на Украину
Если власти Польши решат ввести на Украину свои войска, то они оттуда уже не уйдут, поскольку Варшава намерена вернуть земли, которые считает своими, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Глава государства допустил, что вход польских военных на Украину может звучать под предлогом, например, прикрытия украинско-белорусской или других участков.
Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для <...> прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, <...> , то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда, — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу по данному вопросу не удалось. Макрон при этом не исключил такого развития событий с течением времени.
В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что западным странам необходимо осуществить «творчески продуманную и асимметричную» эскалацию против России в конфликте на Украине. Он также добавил, что присутствие военных НАТО на Украине «не является чем-то немыслимым».