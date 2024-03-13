Высказывания американских властей о необходимости помочь с осуществлением украинских ударов по Крыму» означают признание фактического участия Соединенных Штатов в конфликте. Об этом в среду, 13 марта, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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По его словам, риторика США является опасной и обладает непредсказуемыми последствиями.

— Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам «бить вглубь Крыма». Иными словами, на официальном уровне признается фактическое участие Соединенных Штатов в конфликте, — подчеркнул посол.

По словам Антонова, своими действиями администрация Соединенных Штатов «подтвердила неизменность пагубного курса на затягивание военного конфликта на Украине», передает РИА Новости.

Российская Федерация продолжает одерживать победы в конфликте на Украине, в то время как Соединенные Штаты Америки больше не могут этому препятствовать. Соответствующее заявление на YouTube-канале Dialogue Works сделал американский экс-разведчик Скотт Риттер.

Украинские власти рассчитывали на получение новой помощи от Соединенных Штатов и Европейского союза в январе, из-за задержки Киев стал рассматривать «план Б» и даже «план С». Об этом рассказала изданию Financial Times председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.