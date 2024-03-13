$90.88+0.2699.36+0.22
Войти в почту

Посол Антонов обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине

Высказывания американских властей о необходимости помочь с осуществлением украинских ударов по Крыму» означают признание фактического участия Соединенных Штатов в конфликте. Об этом в среду, 13 марта, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Посол Антонов обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине
© vk/rusembusa

По его словам, риторика США является опасной и обладает непредсказуемыми последствиями.

— Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам «бить вглубь Крыма». Иными словами, на официальном уровне признается фактическое участие Соединенных Штатов в конфликте, — подчеркнул посол.

По словам Антонова, своими действиями администрация Соединенных Штатов «подтвердила неизменность пагубного курса на затягивание военного конфликта на Украине», передает РИА Новости.

Российская Федерация продолжает одерживать победы в конфликте на Украине, в то время как Соединенные Штаты Америки больше не могут этому препятствовать. Соответствующее заявление на YouTube-канале Dialogue Works сделал американский экс-разведчик Скотт Риттер.

Украинские власти рассчитывали на получение новой помощи от Соединенных Штатов и Европейского союза в январе, из-за задержки Киев стал рассматривать «план Б» и даже «план С». Об этом рассказала изданию Financial Times председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

Политика
Роксолана Пидласа
Скотт Риттер
Анатолий Антонов
Верховная Рада
ЕС
Республика Крым
Соединенные Штаты
Украина