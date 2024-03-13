Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области

Попытки Вооруженных сил Украины атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне неудач Киева на линии фронта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

«Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», — сказал глава государства.

Так он ответил на вопрос о том, чем вызвано более наглое поведение Украины в попытках атаковать Белгородскую и Курскую области.

Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

Глава государства отметил, что на фоне прошлых неудач «им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела».

Утром 12 марта российскими войсками была сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. Противник предпринял попытку вторжения около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. По данным Минобороны РФ, было уничтожено до 60 боевиков.