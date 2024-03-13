Путин заявил о бесполезности размещения западных ракет на Украине

Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на Украине. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

Так глава РФ прокомментировал утечку разговора немецких офицеров с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину ракет Taurus.

«Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они (ракеты) просто наносят нам, конечно, ущерб. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны», — объяснил Путин.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. Комментируя произошедшее, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его ведомство тщательно расследует этот инцидент.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что утечка беседы немецких военных об ударах по России произошла из-за начальника отдела операций и учений командования бундесвера Франка Грефе.

Путин: КНДР ни о чём не просила Россию, поскольку обладает своим ядерным оружием

Ранее члены комитета Бундестага по контролю над деятельностью спецслужб заявили, что утечка беседы немецких офицеров произошла в результате «российской операции».