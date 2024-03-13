Путин объяснил агрессивное поведение Макрона

Неадекватное поведение президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России президент Владимир Путин связал с расширением взаимодействия РФ со странами черного континента. Франции трудно смириться с потерей доминирования в бывших колониях.

"Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с Макроном поддерживали прямые контакты, то достаточно откровенно говорили на эту тему", — сказал глава государства.

Кроме того, ранее Путин уже отмечал, что Россия «не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию», а африканские лидеры сами хотели работать с Россией. Россия исторически имела прочные связи с Африкой, и сегодня они еще более укрепились.

Напомним, Макрон в попытках продавить идею отправки западных войск на Украину, столкнулся с отсутствием поддержки, как в других европейских странах, так и у себя на родине. Французский лидер не сдался, заявив, что в поддержке Украины у Франции нет никаких лимитов.

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал главе Елисейского дворца перед тем, как делать громкие заявления, иногда все же консультироваться с членами альянса.