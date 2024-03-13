Законопроект о незаконной передаче Крыма УССР не коснется Севастополя

Проект закона о признании незаконной передачи в состав УССР из РСФСР в 1954 году Крымской области не касается Севастополя, сообщает РИА Новости ссылкой на одного из автора документа депутата Госдумы Константина Затулина.

По его словам, Севастополь даже не упоминался в документах. В Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, его авторы - Затулин и российский сенатор от Крыма Сергей Цеков. В документе говорится, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление. Как указал депутат, речь идет об отмене решений 1954 года, которые были приняты. При этом речи о Севастополе не было. Значилось решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

При этом партийные власти в УССР, по словам Затулина, сделали вид, что речь идет и о передаче Севастополя. Хотя в 1948 году Севастополь и был выделен в отдельный административный центр, партийная организация его входила в крымскую парторганизацию. Это дало основание партийным властям УССР, в том числе считать Севастополь частью своей территории. Хотя Севастополь в советские годы финансировался из закрытых статей Минобороны СССР, а не УССР, указал депутат.

Цеков ранее говорил, что Севастополь в принципе никогда юридически не передавался и не принадлежал УССР и Украине.