В РФ хотят смягчить требования к ремонту иностранной техники

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов направил письмо с просьбой смягчить требования к ремонту иностранного оборудования и внести в законодательство право компаний устранять дефекты неоригинальными запчастями. Об этом пишут «Известия».

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По данным издания, 12 марта в парламенте прошло экспертное совещание, на котором обсуждалась в том числе эта инициатива.

Ранее сообщалось, что с января по май 2023 года стоимость техобслуживания автомобилей в стране поднялась на 21 процент из-за ухода из России иностранных поставщиков и роста цен на оригинальные запчасти.