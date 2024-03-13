Путин прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин прокомментировал нашумевшую историю с обнародованием разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крымскому мосту. Такими заявлениями Запад хочет напугать Россию. Но на самом деле это всего лишь фантазия, сказал политик в интервью Дмитрию Киселеву.

"Фантазируют, сами себя подбадривают. Во-вторых, стараются нас запугать", - отметил Путин.

Он также обратил внимание на проблемы конституционного характера.

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"Они правильно же говорят: если Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая является российской территорией - это нарушение конституции Федеративной Республики Германия", - объяснил российский лидер.

По его словам, оппозиция в Германии ведет себя еще более агрессивно.

"Посмотрим, что из этого выйдет, мы внимательно наблюдаем за этим", - резюмировал глава государства (цитата по РИА Новости).

Напомним, первого марта была опубликована аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров ФРГ, которые обсуждали ракетные удары по Крымскому мосту. Последовавший за этой утечкой скандал свидетельствует о плотной вовлеченности Германии в конфликт на Украине.